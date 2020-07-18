Son dakika haberi: Bursa’da tarihi gün… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:



"60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"



Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden rahatsızlık duyanlar hemen karalama kampanyasına başladı. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine eleştirdiler. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik.

"BURASI SADECE FABRİKA DEĞİL, DEVASA ÜRETİM TESİSİDİR"



Koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık. Sağlıktan ulaşıma, teknoloji de her alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye’nin otomobili yatırım zincirimizin altın adımı. Salgına rağmen devasa projenin hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Burası sadece fabrika değildir, devasa üretim tesisidir. TOGG tarafından üretilecek tüm üretimin argesi burada yapılacak burada üretilecektir. Tüm bunları yaparken çevre hassasiyeti üst düzeyde. Kıymetli misafirler unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur. Türkiye’nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir.