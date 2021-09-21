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Son dakika haberi: Bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı

#Diyarbakır#Terör#Terör Örgütü PKK
Son dakika haberi: Bombalı eylem hazırlığında olan PKK lı terörist yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü' nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

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DHA- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü' nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

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#Diyarbakır#Terör#Terör Örgütü PKK