MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor
GeriGündem Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA-DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 22:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Son dakika haber... Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı. 11 şehidimizin olduğu kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu açıklanmıştı.

Türkiye'yi yasa boğan haber akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklandı.

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.

Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

ŞÜKRÜ KARADİREK (29) - AFYONKARAHİSAR

Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

HAKAN GÜL (45) - AMASYA

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

TAYFUN KUREŞ (36) - ANKARA

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi