Son dakika haberi: Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Türkiye'yi yasa boğan haber akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklandı.

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.

ŞÜKRÜ KARADİREK (29) - AFYONKARAHİSAR

Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

HAKAN GÜL (45) - AMASYA



Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

TAYFUN KUREŞ (36) - ANKARA

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.