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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 'Belediyede işe aldırırım' tuzağı! Kadını böyle kandırdı

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Son dakika haberi... 'Belediyede işe aldırırım' tuzağı! Kadını böyle kandırdı
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Mersin'de 'Belediyede tanıdıklarım var, eşini işe aldırırım' vaadi ile bir kadının 23 bin lirasını dolandırdığı ileri sürülen H.Ç. (49) yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezindeki bir kamu kurumunda çalışan M.G. isimli kadın, belediyedeki üst düzey yöneticileri tanıdığı iddia edilen H.Ç.'ye, kocasını belediyede işe aldırması için 23 bin TL ödedi. Aradan zaman geçmesine rağmen eşinin işe alınmaması üzerine dolandırıldığını anlayan M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Polisin soruşturması sonucu gözaltına alınan H.Ç., hakkındaki suçlamaları reddetti. Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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