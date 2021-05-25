Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
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Son dakika haberi: Bayrampaşa'daki halde yangın paniği...
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildiği öğrenildi.
Bayrampaşa'daki halde öğle saatlerinde depo bölümdeki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyorDETAYLAR GELİYOR...
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