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Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bayrampaşa'daki halde yangın paniği...

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildiği öğrenildi.

Bayrampaşa'daki halde öğle saatlerinde depo bölümdeki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Son dakika haberi: Bayrampaşadaki halde yangın paniği...

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor
Son dakika haberi: Bayrampaşadaki halde yangın paniği...
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