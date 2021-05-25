Son dakika haberi: Bayrampaşa'daki halde yangın paniği...

Bayrampaşa'daki halde öğle saatlerinde depo bölümdeki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.



Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor DETAYLAR GELİYOR...

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