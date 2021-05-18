Son dakika haberi: Bakanlık açıkladı! Kırmızı kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, jandarma SİHA/İHA, jandarma özel harekat ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle "Kırmızı" kategoride aranan "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 2018'den bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek, birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bildirildi.

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