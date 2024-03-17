Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.



Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024