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Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

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#Ali Yerlikaya#Trabzonspor#Fenerbahçe
Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 23:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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#Ali Yerlikaya#Trabzonspor#Fenerbahçe

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