Son dakika haberi! Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024
Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının…
BAKAN BAK DA AÇIKLAMA YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bak, X hesabından şunları söyledi:
"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."