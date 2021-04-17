Son dakika haberi: Bakan Varank'tan yerli koronavirüs aşısının faz-1 aşamasına gönüllü katılım!

Bakan Varank aşı olduktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Türkiye'de ve dünyada yenilikçi bir teknoloji olan VLP aşısında faz-1 gönüllüsü oldum. Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta 36 gönüllüyle başladı. Biz de Hasan Mandal hocamızla beraber artı iki olarak bu çalışmaya katılmış olduk. Ocak 2021 tarihinde biz Kovid-19 Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Türkiye'de bütün aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımıza Türkiye neler yapabilir diye bir toplantı yapmıştık. O toplantıda bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyetinin olduğunu söylemşti.

VLP aşısı dünyada inovatif kabul edilen bir aşı türü. Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Çok inovatif bir aşı adayı olduğuna inanıyoruz.

Faz-1 gönüllüsü olmak oldukça önemli. Türkiye'de faz-1 çalışması aşıda çok fazla yapılmadı.

AŞI ÇAĞRISI

Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya adaysanız Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları yaptırın. Yerli aşıda gönüllü olmak istiyorsanız da çekinmeyin.

Bu aşının sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz.

Virüs benzeri parçacıklar teknolojisi çok inovatif bir teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de dizaynı çok çabuk değiştirebiliyor. Hocamız İngiliz mutasyonu için VLP aşısının ikinci tasarımını yaptılar. İnşallah faz-2'ye geçildiğinde mayıs ayında, İngiliz mutasyonuna karşı olan tasarım faz-2'de denenmiş olacak. Diğer mutasyonlar için de çok çabuk şekilde yeni bir tür geliştirmek mümkün."

DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE'DE TEK



Dünyada sayılı, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı olmuştu.

VİRÜSÜ TAKLİT EDİYOR

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

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