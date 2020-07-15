Son dakika haberi: Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuştu. Bakan Soylu, "Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz." dedi
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
- 5 yılında da 15. yılında da ya bizim evlatlarımız ya da bizden sonra gelecek nesiller burada olacaktır.
- Bu aziz millet, bu güzel ülke, 15 Temmuz'dan önce de darbeler gördü. Bizi yıllarca geriye götürdüler, bizi fakirleştirdiler. Geleceğimize geçmişimize darbe vurdular. Bunu yapanların hiçbirini yargılamadılar. Bayram gibi kutladılar.
- Geçtiğimiz 4 yılın hiçbir gününü boş geçirmedik. O gece bizi bin yıl geriye götürmelerine inat biz daha ileriye gittik. Özellikle güvenlik politikalarında daha stratejik, daha bütüncül yaklaşım ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla gerçekleştirdik.
- Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu. Sayı 406'ya düştü.
- Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz. 2009'dan beri Cumhuriyet tarihinin yakalama rekorlarını kırıyoruz.
- Trafik kazalarını geçtiğimiz yılda %25 azalttık.
- Bu ülke 15 Temmuz'da gasp edilmeye çalışıldı.
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