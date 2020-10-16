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Haber Giriş: 16.10.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor

İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede yerinde olmak. Şehirlerimizde devam eden sağlık yatırımlarımızı kontrol etmek ve yerinde takip etmektir. Size şehir şehir yaptığımız ziyaretlerin 3 sebebini saydım. 4. sebebi salgına karşı alınması elzem tespitleri buraya gelerek size anlatma ihtiyacı duymamızdır.

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