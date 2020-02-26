Son dakika haberi: Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Çin’den bildirilen vaka sayılarında azalma varken diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarında artış görülmektedir.

En son Yunanistan’da bir vakanın bildirilmesi komşularımızda vaka sayısının artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.

Ülkemizde yürüttüğümüz tedbirler sayesinde ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır.

Ama bundan sonrasında rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum.

Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda sahra hastanelerini oluşturup gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili 14 günlük karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak zere gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme yönünde bilim kurulunu bir yaklaşımı oldu.

Sınır kapışlarında alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğim. Tahran’dan ülkemize gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu ana kadar hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Öksürük ve boğaz ağırı olan hastalarımız vardı giderek artan bir sıkıntı kötüleşme olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Testlerin negatif çıktığını korona virüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde negatif çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Yedinci gününde tekrarlayıp gerektiğinde evde bu süreyi tamamlamak gibi bir görüş belirlendi.

Farklı illerde de şüpheli vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını söylemek isterim.

YUNANİSTAN’DA KORONA VİRÜSE RASTLANMASI

Yunanistan’da 1 vaka olarak biliyoruz. Farklı bir tedbir alınmasına gerek olmadığını bilim kurulu ifade etti.

FARKLI İLLERDEKİ KORONA VİRÜS ŞÜPHELERİ

Sonuçların pozitif çıkan hiçbir ilimiz olmadı. Korona virüs vakasına rastlanmadı. Ama yarın pozitif olmayacağı anlamına gelmiyor.

HASTALIK HACCI ETKİLEYECEK Mİ?

Hac dönemine daha uzun bir süre olduğu için bilim kurulu bunu gündemine almadı. Hastalığın seyri bunu belirlemiş olacaktır.