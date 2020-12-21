Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş koronavirüs mutasyon açıklaması! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu

Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaşımı şöyle:

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.



YOLDA OLAN UÇUŞLAR İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI



Türkiye'ye gelmekte olan uçaklarla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." dedi.

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dediİngiltere'de hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızının yüzde 70 daha fazla olması nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin karşılıklı yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak SHGM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.