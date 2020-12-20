Son dakika... Mutasyona uğrayan koronavirüs dört ülkede daha görüldü

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre; Belçika'da da virüse rastlandı. New York Times'ın haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti de İngiltere'deki mutasyon geçiren virüsün görüldüğü ülkeler arasında...

ÖLÜ VE VAKA SAYISI İKİYE KATLADI

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.

SON DAKİKA: UÇUŞLAR DURDURULUYOR

Mutasyan geçiren ve hızla yayınlan koronavirüs nedeniyle Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık ile yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Bulgaristan, İtalya, İrlanda ve Fransa da İngiltere ile ulaşımı geçici olarak durdurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür (mutasyana uğrayan) koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Almanya, kargo uçakları dışında İngiltere'den gelen uçakların inişine izin vermeyecek.

Fransa Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mal taşımacılığı da dahil olmak üzere hava, kara, deniz ve demiryoluyla İngiltere'den yapılan tüm seyahatlerin bu gece yarısı itibarıyla 48 süresince durdurulacağı belirtildi.

Ülkelerin İngiltere ile ulaşım ve seyahate yönelik yasakları ise kısa süreli olarak planlanmış durumda. Kararın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılması bekleniyor. AB ülkeleri ortak bir yanıt için yarın bir toplantı gerçekleştirecek.

BULAŞILIĞI DAHA FAZLA OLABİLİR!

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.

Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadelede devreye sokulan üç aşamalı plana bir dördüncü aşama daha eklendiğini duyurmuştu. 4 aşama, adı konmamış karantina olarak nitelendiriliyor.

Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının modellemeler üzerinden yapılan hesapla yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor.

Fakat İngiltere İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev yapan Müge Çevik, söz konusu mutasyonun bulaşıcılığının yüzde 70 daha fazla olmasının klinik deneylerle teyit edilmediğin aktardı.