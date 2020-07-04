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Haber Giriş: 04.07.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberi… Bakan Koca'dan düğün paylaşımı

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Son dakika haberi… Bakan Koca'dan düğün paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, ‘’Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor.’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan düğünlerdeki sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Bakan Koca’nın mesajı şu şekilde:

''Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.''

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