Son dakika haberi… Bakan Koca'dan düğün paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan düğünlerdeki sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Bakan Koca’nın mesajı şu şekilde:



''Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.''

Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. pic.twitter.com/IigA68rSYx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020