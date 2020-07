Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüste son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Dünyada geçen hafta sadece 400 binden fazla insana korona tanısı kondu. Sizden şu anda 12 milyon vaka olduğunu, 550 bine yakın can kaybının olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. İlk can kaybımızı açıkladığımız acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Hastalığa yol açan virüs solunum yoluyla buluşmaktadır. Maske dünyada en önemli tedbirdir. Vakaların tırmandığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da yetersiz olduğu ülkelerdir. Yaşayıp geldiğimiz hayat bu tedbirlere göre düzenlenmiş bir hayat değildir. İstatistiklere göre bir kısmı yoğun bakıma gidecek, bir kısmı entübe hasta olacak. Sizce bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı? Demek ki kurallara uyarken 2 amacımız var. Virüse yakalanmamak ve virüsü yaymamak.



8 İLİMİZDE ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANMIŞTIR



Nişan törenleri, taziyeler, alışveriş merkezleri asker uğurlamaları. Açık ve ya kapalı ortak mekanlar. Tatile gidenler, tedbirlerin kendileri için olduğunu bilmelidir. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın korku düşürmek bile tek başına etkili olmalıdır. Cenazeler taziyeler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Gençlerimiz testi pozitif çıkan mehmetçikten mesuldür. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.

VAKALARIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER



Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.





EN ÇOK VAKA OLAN İLLER



Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehabete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.



KORONAVİRÜSTE SON DURUM







PİK RAPORLARI



İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER



İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.







Filyasyon çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada %94.4'e kadar ulaştığımızı görüyoruz. Ortalama filyasyon süremizin 48 saatten 26 saate indiğini söyleyebilirim.



Yatış süresinin 21 günden 3 güne indiğini gösteren tablo









BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.



TEST SONUÇLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK



Testler geçen hafta tamamlandı. Fakat çalışmayı kabul etmeyen her birey için belirlenen 2'de yedek belirtilmişti. 2 yedeğinde kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. 18 bin kişi olmayınca biz bitirmek istemedik. Çünkü önemli bir çalışma olacak. Yeni 18 bin kişinin bize sunulmasını istedik. 1-2 gün içinde belirlenecek. Tahmini önümüzdeki hafta açıklamış olacağız.



OKULLAR AÇILACAK MI?



Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermeyiz. Uygulanabilir olduğunu tartıştıktan sonra en uygun çözüm biz seçmiş oluruz. 31 Ağustos'ta okulların açılacağı bir takvim belirtileceği için oldu. Eğer salgının durumunda bir değişme olursa uzaktan eğitim ya da hibrit gibi bir tavsiyeyi Bilim Kurulu önerebilir. Bu anlamda bizim önerdiğimiz 4 metre kapalı alanın olduğu. Bazı okullar için beden eğitimi ya da hareketin yoğun olduğu yerler için bu mesafenin 4 metreye kadar olduğu şeklinde ifade edilebilir. Detayları önümüzdeki haftalarda daha netleştirmiş olacağız. Bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak.



MEVSİMSEL GRİP İÇİN AŞI YAPILMALI MI?



Grip aşısını bildiğiniz gibi riskli grubu için, belirli bir yaşın üstünde olan hasta grubu için önerdiğimizi biliyorsunuz. Geçen seneye göre daha fazla talep olacağını biliyoruz. Geçen seneye göre bu sene daha fazla grip aşısı siparişi verdik. Bir sorun yaşanmayacağını söyleyebilirim.



AŞI ÇALIŞMALARI



Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalarına geçebileceğimizi düşünüyorum. Esas çalışmalar klinik çalışmalar. O zaman geldiğinde daha detaylı açıklama yapmış olabiliriz.



İLACI ARTIK TÜRKİYE'DE 4 FİRMA ÜRETECEK



Erken dönemde bu ilacın kullanımının daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu ilacın kullanımı da her geçen gün artmakta. Antiviral ilaçlara göre de daha pahalı bir ilaç. Bu ilacın sentezi ve imalatı 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de ruhsat süreçleri de bitmiş olacak. Yani biz favibilabir ilacını artık Türkiye'de uluslararası boyutuyla gerektiğinde satabilecek olan kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacın hem Türkiye'de hammaddesini sentezleyerek hem de yurt dışından hammaddesini getirip üreterek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağınız. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum.



KAMU VARDİYA SİSTEMİNE GEÇECEK Mİ?



Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum yok. Düğün ve benzeri etkinlikler. Deminde bahsettiğim gibi asker uğurlamaları 8 ilde yasak. Bunun sayısı artabilir. Benzer şekilde diğer illerde de bir farklılık söz konusu ise karar alınabilir. İl bazında mahalle bazında ilçe bazından bu kararlar alınabilir.





BİLİM KURULU ÖDENEK ALIYOR MU?



Bilim Kurulu'ndan hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almamaktadır. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bu vazifeyi yürütmektedirler. Sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Biz bu noktada önerilerimiz yapıcı yapalım, mücadelemiz koronavirüsle olsun. Sağlık çalışanlarımızla, sağlık ordumuzla, özverileri ve fedakarlıklarıyla, dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizle gurur duyalım.