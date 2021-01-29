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Haber Giriş: 29.01.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs görülen kişi sayısını açıkladı

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Son dakika haberi: Bakan Koca Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs görülen kişi sayısını açıkladı
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128’e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs mutasyonuna karşı dikkatli olunma çağrısında bulundu.

Avrupa'daki vaka artışının etmenlerinden birinin mutasyonlu Kovid-19 varyantı olduğuna dikkat çeken Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi, 17 şehirde İngiltere varyantı görüldü.

MUTASYONLU KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLEMİYOR

Koca, paylaşımının devamında "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Ocak korona tablosunu açıklandıSağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi açıklanan tabloda, ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.
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