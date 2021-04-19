Son dakika haberi: Bakan Koca İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'nın yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

İllere göre 100 binde haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, 5 ildeki yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının yükünün arttığına dikkat çeken Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.

Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik. pic.twitter.com/hBeL1zlvLI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021

10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısı şöyleydi;

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