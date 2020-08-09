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Son dakika haberi: Bakan Koca il il açıkladı! İşte temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı...
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını il il açıklayarak maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.
Son dakika haberi...
Bakan Koca'nın Twitter'dan yapığı açıklamada, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.
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