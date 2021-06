Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Türkiye aşılamada tarih yazıyor... Çin ve Almanya'yı geride bıraktık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme adımlarını açıklarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada katedilen yolu bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık çalışanlarının yoğun gayretiyle günlerdir rekor aşılama sağlanan Türkiye'de bu kez dünya genelinde bir başarı geldi.

Gurur veren haberi "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin" notuyla paylaşan Bakan Koca, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 21 Haziran 21:50 itibarıyla Türkiye'de 1. doz ve 2. doz uygulanan toplam kişi sayısı 42 milyon 747 bin 967 oldu.

