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Haber Giriş: 16.03.2020 - 23:59,Son Güncelleme:/

Bakan Koca'dan son dakika corona virüsü açıklaması: Vaka sayısı 47'ye çıktı

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Bakan Koca'dan son dakika corona virüsü açıklaması: Vaka sayısı 47'ye çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısının 47'ye çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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