Haber Giriş: 14.03.2020 - 23:55,
Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de vaka sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Umre'den yeni döndüyseniz "14 Gün Kuralı"na uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
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