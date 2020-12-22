Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı: 4 ilde vaka sayılarında düşüş başladı!

İzmir, Trabzon, Hatay ve Samsun valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fahrettin Koca bu illerde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini ifade ederken hastane ve yoğun bakım servislerindeki yükün yüksek seyrediyor oluşuna dikkat çekti.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 4 ildeki vaka sayılarındaki düşüş, yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranları şöyle:

İzmir'de son bir haftada vaka sayılarında %30 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı ise %77.

Trabzon'da vaka sayıları %25 düştü. Yatak doluluk oranı %52, yoğun bakım doluluk oranı ise %72.

Samsun'da vaka sayısında %35 düşüş gözlendi. Yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı ise %80.

Hatay'da vaka sayıları %40 oranında düştü. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77 olarak kaydedildi.

Bakan Koca Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükünün yüksek olduğunu vurgulayarak tüm illerde tedbir çağrısında bulundu.