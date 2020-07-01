Son dakika haberi: Bakan Albayrak ve eşine çirkin saldırı! 'Hukuk çerçevesinde hesaplaşacağız'

CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları şu şekilde:



Mesele takibimizde. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren bu yaklaşımı sergileyenleri kınıyorum, lanetliyorum. Bunu yapanların da sonuna kadar hukuk çerçevesinde hesaplaşacağımızı ifade etmek isterim. Türkiye'nin ceza hukuku ortada. Sosyal medya ile ilgili bu olayların arka planında saldırıyı yapanların yaptıkları yanına kar kaldı anlayışı var.



Sosyal medyanın orada işlenen suçlar nerede cereyan ederse etsin TCK'da bunun karşılığı var. Bu konuda bir tartışma yok. Mesele yargılama hukukunun, suçun ve suçlunun takip edilmesi ile ilgili konuyu konuşuyoruz. burası sosyal medya, herkesin yaptığı yanına kalır anlayışını devre dışı bırakarak yüz yüze işlenen suçlarda nasıl bir soruşturma yapılıyorsa öyle yapılması lazım. Öyle bir düzenleme yapılması lazım ki hangi mecrada olursa olsun bir kişi sosyal medya üzerinden bir suç işlerse şikayete bağlı ya da değil soruşturma başladığında ilgili kişileri tespit etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunları tamamen ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım.



Almanya bu tür sosyal medya veri tabanlarının Almanya'da kurulmasını istedi. Türkiye'de eğer sosyal medya üzerinden bir mağduriyeti konuşuyorsak, zannediyorsak bu Türkiye'nin meselesidir. Hayır. Küresel anlamda ceza hukukunun uğraştığı bir konuyu konuşuyoruz.



Bütün vekiller vekil olduğunda hukuka bağlılık yemini ediyor bugün sosyal medya Türkiye'de suç işlemenin manivelası haline gelmişse parlamentonun ortak bir anlayışla ifade özgürlüğünü korurken hiç bir suçu cezasız bırakmayacak düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Biz AK Parti ve MHP grupları olarak bir düzenlemeyle bunun disiplin altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hem haber alma hakkının vasıtası ile kullanılabilsin öte taraftan kimse kimseye hakaret etmesin. Herkes böylesi mağduriyetlerle baş başa kalıyor. Kişisel verilerin kullanılması yine devlet güvencesi altında. Bizim TC kimlik numaramız var. IP numarası var, IMEI numarası var. bunlar da ayrı kimlikler. Kim nereden bağlanmış...



SALDIRI ORGANİZE İSE ARKASINDA KİM VAR?



Kaynağına ulaşabiliyorsak suç ve suçluda başarılı oluruz. Burada masum ifade özgürlüğü gibi duran, aile hayatına müdahale niteliğinde olan saldırılara baktığınızda çoğu zaman örgütlü olduğunu görüyoruz. Sayın Soylu'nun yaklaşımı önemli. Bu bir iç güvenlik meselesi. Saniyeler içinde internet ortamında işlenen suçun IP ya da IMEI'den hangi ülke merkezli, nasıl troller yönetildiği de sıkı takip ediliyor. Bunları yasal çerçeveye oturtmak suretiyle yol almamızı sağlayacak.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu ifadelerde bulundu:



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: MHP olarak bu konuda kanun tekliflerimiz de var. Artık bu Türkiye'nin önemli bir sorunu halinde. Sosyal medya terörü diyebileceğimiz, kişilerin hak ve hürriyetlerine yönelik son derece iğrenç yayınlar yapılıyor.



NEFRET NASIL CEZALANDIRILIR? TAMAMEN KAPATMAK BİR SONRAKİ AŞAMADIR ZANNEDİYORUM...



Öncelikle ele alınması gereken husus sahte hesaplara karşı çok ciddi ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Hüviyeti belli olmayan kişilerin sosyal medyada hesap açamaması gerekir. Gerçek kişilerin olduğu, arandığında kolaylıkla bulunacak, sosyal medya mecralarında Türkiye'de şubelerinin bulunabileceği düzenleme gerekir. Gecikme olunca da iş işten geçmiş oluyor. Önleyici tedbirler almak lazım. MHP olarak rahatsızlık duyuyoruz.



Bunları değerlendirip uzlaşmayla bir yasal düzenlemenin çok rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyoruz.











