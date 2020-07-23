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Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı

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Son dakika haberi: AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı
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Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddettiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddettiği bildirildi.

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP, bir başka başvuruda da mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

Başvurularda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemleri reddedildi. İptal istemleri, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

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