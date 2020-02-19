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DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 18:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Antalya’da kuvvetli yağış ve kar uyarısı

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Son dakika haberi: Antalya’da kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Antalya Valiliği’nden yapılan uyarıda, bölgenin 20 Şubat’tan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, 21 Şubat Cuma günü Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağışlar, hafta sonunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklendiği açıklandı.

 

Antalya Valiliği’nden yapılan uyarıda, Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bölgenin 20 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği açıklandı. Uyarıda, bölgede etkili olması beklenen yağmur ve sağanağın, 21 Şubat Cuma günü Antalya ve Isparta’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışa sebep olmasının beklendiği belirtildi. Hafta sonunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı da açıklanırken, hava sıcaklıklarının cuma günü bölgenin batısından başlayıp yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yağışlı havanın 23 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

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