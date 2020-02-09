MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Ankara'da korkunç olay! Boş arazide kafatası bulundu
GeriGündem Son dakika haberi... Ankara'da korkunç olay! Boş arazide kafatası bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 22:32,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Ankara'da korkunç olay! Boş arazide kafatası bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş arazide insan kafatası bulundu. Kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Orta İmrahor Mahallesi'nde başıboş köpeklerden rahatsız olan esnaf yetkililerden yardım istedi. Yapılan incelemede köpeklerin bulunduğu alanda insana ait bir kafatası tespit edildi.  Polislerin olay yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle