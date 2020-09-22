Son dakika haberi... Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde, VİP aracın otelin önüne yanaşması, araçtan inenlerin oteldekilerle konuşmaları, otelden birkaç kişinin dışarı çıkarak aracın başında toplandıkları ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin gelerek araç içinde müdahalede bulundukları görülüyor.

OLAY

Olay İstanbul Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çek asıllı Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a geldi.

İstanbul’a dönüş için uçağı tercih etmeyen çift, VİP bir minibüs kiralayarak yola çıktığı belirtildi.

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Sakarya'da uykuya dalan Vltchek'i uyandırmak istedi.

Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şeker hastası olan Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti.

Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.