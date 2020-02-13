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ALi ABLAY / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme! 27 gözaltı kararı

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Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme! 27 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların FETÖ PDY terör örgütü ile ilişkili oldukları belirtildi...

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Adana, Bursa, Rize Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında yakalananların arasında şüphelilerin arasında 9 aktif polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu ve gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.

 

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