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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 04:15 | Son Güncelleme:

Son dakika depremler... Aksaray'da korkutan deprem

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Son dakika depremler... Aksaray'da korkutan deprem
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Son dakika depremler...  Aksaray’da saat 04.01’de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Niğde ilinde de hissedildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01’de Aksaray’da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü 5 kilometre olarak duyurdu.

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