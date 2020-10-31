Son dakika haberi: "Abi sen gitme" demişti... Günay Özışık kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanı'ndan 9 buçuk saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Alkışlarla enkazdan çıkarılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YÜREK BURKAN ANLAR



15 yaşındaki Günay Özışık, kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.



İşte videolara yansıyan o konuşma;

Görevli: Günay benim sesimi rahat duyuyorsun dimi?

Günay: Evet, gitme abi

Görevli: Biz ekip olarak seni çıkarmaya çalışıyoruz. Yukarıda matkap seslerini duyuyorsun.

Günay: Duyuyorum abi.

Görevli: Senin için çalışıyor bütün ekip.

Günay: Ben çıkmak istiyorum abi.

Görevli: Tamam seni çıkartacağız Günay.

EKİPLER ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre, 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 725, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi.