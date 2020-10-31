İzmir Depreminde son dakika gelişmeleri: 24 kişi hayatını kaybetti, 804 yaralı var

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Son dakika haberi.. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24'E, YARALI SAYISI 804'E YÜKSELDİ

AFAD'dan saat 04:00 itibarıyla yapılan basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 27’sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 296 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir."

BAKAN KOCA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."

GÖRGÜ TANIĞI: SON ANDA KURTULDUK



CNN Türk yayınına katılan görgü tanığı Zeki Soysal, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Soysal, "Oğlumla birlikte son anda çıktık. Enkaz altında olanlar var" dedi. Soysal'ın sözleri şöyle:

"Bayraklı'da bizim binamız yıkıldı, işyerimdi. Son bir yaşlı bir kadını çıkardık enkazdan, kurtardık. Yandaki bina da yıkıldı, çalışma yapılıyor. Enkaz altında olanlar var. Oğlumla birlikte son anda çıktık. Ben adımımı son anda dışarı attım bina çatırdadı ve çöktü. 8 katlıydı binamız altta benim iş yerim vardı. Yanda çöken binada dairelerin hepsi doluydu."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR'DEKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.



AFAD’TAN YENİ UYARI

AFAD açıklamasında ‘Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır’ denildi.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ: 20’YE YAKIN BİNA YIKILMIŞ



AK Parti İzmir milletvekili Atilla Kaya: Bayraklı ve Bornova'da binaların yıkımı söz konusu. Hemşehrilerimden ricam emniyet şeritlerini boşaltmaları gerekiyor. Yaklaşık 20'ye yakın bina yıkılmış durumda bilgisi aldık. çağrımı tekrarlıyorum, emniyet şeridini boşaltmak çok önemli.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 6 BİNANIN YIKILDIĞI İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir." açıklamasında bulundu.

Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

'20'YE YAKIN BİNADA YIKIM İHBARI VAR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var." dedi.



İZMİR VALİSİ KÖŞGER: CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, meydana gelen şiddetli depremle ilgili "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ



İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: HERKES TELAŞLI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin CNN Türk yayınına katıldı... Yetişkin şunları söyledi:

"Şu an için gelen bir ölüm vesaire haber yok. Herkes telaşlı evlerinden dışarda. 3-4 adet de artçı yaşadık. halen artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz bir haber gelmedi. Şu an herkes dışarda."



BERGAMA BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ DEPREMDİ



Bergama Belediye Başkanı: Deprem olduğu esnada belediyedeydik. Tek tek şu anda köylerimiz aranıyor, muhtarlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız işimizin başında. Gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Umarım tekrarlamaz. Şu ana kadar buradan gelen bir yıkım haberi yok. Artçı sarsıntı da hissetmedik.

UZMANLAR YORUMLADI...

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı; Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:

"Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir."



9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Hasan Özbilir:



"Biraz daha Seferihisar taraflarında sıkıntılar olabilir Urla'ya kadar. Deprem tsunami tehlikesi de yaşatmaz diye düşünüyorum. Sisam Adası daha çok zarar görmüş olabilir."