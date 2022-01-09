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Son dakika haberi: 9 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#OMICRON#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirterek, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 384 bin 49 testte 61 bin 727 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,99, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 101 bin 293, 2’nci dozda 51 milyon 893 bin 771 ve 3’üncü dozda 21 milyon 614 bin 311 olmak üzere toplam 136 milyon 281 bin 40 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA DUYURDU! HASTANEYE YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirterek, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 9 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 418 bin 264 olarak açıklarken, 66 bin 237 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 141 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 34 bin 592 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 9 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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