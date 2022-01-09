Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktıOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktı!#Koronavirüs
1558 Numaralı Dönörün vahim sırrı... Bu trajedi önlenebilir miydi1558 Numaralı Dönör'ün vahim sırrı... Bu trajedi önlenebilir miydi?#Şizofreni
Veteriner hekime coplu saldırı Ortalığı birbirine kattıVeteriner hekime coplu saldırı! Ortalığı birbirine kattı#Adana
Milyonlarca kişi tarafından izlendi Yükseliyor...Milyonlarca kişi tarafından izlendi! Yükseliyor...#TOGG
Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi Kayıp yüzde 20...Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi! Kayıp yüzde 20...#Altın Fiyatları
Takım otobüsünün önünü kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..Takım otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
Talimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatınTalimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatın! #Türkmenistan
HDPli Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıHDP'li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktı#HDP
Demet Akalın daha ne desinDemet Akalın daha ne desin?#Demet Akalın
4 milyon dolara almıştı... Seda Sayandan sürpriz karar4 milyon dolara almıştı... Seda Sayan'dan sürpriz karar!#SEDA SAYAN
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!

#Koronavirüs#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Dünya
Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldü

Dünya'nın Omicron ile mücadelesi tam sürat sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yeni varyant iddiası geldi. Bilim insanları Omikron ve Delta'yı birleştiren bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini öne sürdü.

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanında yaşanan Omicron paniği sürerken yeni bir mutasyon haberi geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etti.

Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırdı.

25 VAKA SAPTANDI

CNBC'de yer alan habere göre, ekip Deltacron'u Delta ve omikron varyantını birleşiminden oluştuğu görüşünde. Aynı habere göre, Kostrikis ve ekibi şimdiye kadar 25 virüs vakası buldu.

Gözden Kaçmasın

Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANITHaberi görüntüle

Ancak ekip daha fazla mutasyon vakası olup olmadığını veya ne gibi etkileri olabileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunun altını çiziyor.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Kostrikis keşif ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Haberin Devamı

'Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz.'

BULGULAR GISAID'A GÖNDERİLDİ

Bloomberg’e göre araştırmacılar bu hafta bulgularını virüsleri izleyen uluslararası bir veri tabanı olan GISAID’e gönderdiler.

Geçtiğimiz haftalarda Delta ve Omicron'un birleşiminden 'Delmicron' isimki bir varyantın ortaya çıktığı iddiası ortaya atılmış bu iddia Hintli yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldü

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANITHaberi görüntüle

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı