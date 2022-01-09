Son dakika: Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!

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Dünyanın dört bir yanında yaşanan Omicron paniği sürerken yeni bir mutasyon haberi geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etti.

Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırdı.

25 VAKA SAPTANDI

CNBC'de yer alan habere göre, ekip Deltacron'u Delta ve omikron varyantını birleşiminden oluştuğu görüşünde. Aynı habere göre, Kostrikis ve ekibi şimdiye kadar 25 virüs vakası buldu.

Ancak ekip daha fazla mutasyon vakası olup olmadığını veya ne gibi etkileri olabileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunun altını çiziyor.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Kostrikis keşif ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

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'Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz.'

BULGULAR GISAID'A GÖNDERİLDİ

Bloomberg’e göre araştırmacılar bu hafta bulgularını virüsleri izleyen uluslararası bir veri tabanı olan GISAID’e gönderdiler.

Geçtiğimiz haftalarda Delta ve Omicron'un birleşiminden 'Delmicron' isimki bir varyantın ortaya çıktığı iddiası ortaya atılmış bu iddia Hintli yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.