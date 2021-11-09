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Son dakika haberi: 9 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 9 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkanlara izolasyon uyarısı yaparak, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 859 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,73 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 723 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN 'İZOLASYON' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan kişilere izolasyon uyarısı yaparak, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 9 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 832 olarak açıklarken, 27 bin 824 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 187 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 28 bin 255 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 9 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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