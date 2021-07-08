Son dakika haberi: 8 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken günlük koronavirüs (corona virüsü) tablosunda son durum belli oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın 8 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 226 bin 427 test yapılırken 5 bin 171 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 12 olarak açıklandı.

AŞILAMADA MUĞLA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Aşılamada Covid-19 gelişmeleriyle ilgili yeni ekrana geçilen 4 Temmuz'dan bu yana süren durum bugün de devam etti. Muğla yüzde 81.3 aşılama yüzdesiyle aşı seferberliğinde en önde ilerlemeye devam ederken, Siirt yüzde 29.6 ile son sırada bulunuyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 179 bin 5'i birinci doz, 16 milyon 462 bin 718'i ikinci doz, 2 milyon 550 bin 225'i üçüncü doz olmak üzere toplam 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"AŞINIZI OLARAK MÜCADELEYE KATILIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

7 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 7 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 225 bin 253 açıklarken 5 bin 160 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 52 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 636 olmuştu.

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