Son dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Türkiye'nin corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelesinde kritik eşik... 8 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 304 bin 492 test yapılırken 55 bin 941 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

258 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken coronaya yakalanıp iyileşenlerin sayısı 37 bin 914'e yükseldi.

7 NİSAN KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 7 Nisan'da 302 bin 108 test yapılırken 54 bin 749 vaka belirlenmişti. Hasta sayısı 2 bin 203 olmuştu. Koronavirüsten 276 vatandaşımızı kaybederken teşhis koyulup iyileşen hastaların sayısı 35 bin 503'e yükselmişti.

6 NİSAN KORONA TABLOSU





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