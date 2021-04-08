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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 08.04.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Öte yandan düne göre vaka sayısı aynı seyirde devam ederken koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüş dikkat çekti.

Türkiye'nin corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelesinde kritik eşik... 8 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 304 bin 492 test yapılırken 55 bin 941 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

258 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken coronaya yakalanıp iyileşenlerin sayısı 37 bin 914'e yükseldi.

Son dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

7 NİSAN KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 7 Nisan'da 302 bin 108 test yapılırken 54 bin 749 vaka belirlenmişti. Hasta sayısı 2 bin 203 olmuştu. Koronavirüsten 276 vatandaşımızı kaybederken teşhis koyulup iyileşen hastaların sayısı 35 bin 503'e yükselmişti.

Son dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

6 NİSAN KORONA TABLOSU

Son dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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