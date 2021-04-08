Son dakika haberi: 8 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Öte yandan düne göre vaka sayısı aynı seyirde devam ederken koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüş dikkat çekti.
Türkiye'nin corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelesinde kritik eşik... 8 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 304 bin 492 test yapılırken 55 bin 941 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 316 oldu.
258 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken coronaya yakalanıp iyileşenlerin sayısı 37 bin 914'e yükseldi.
7 NİSAN KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 7 Nisan'da 302 bin 108 test yapılırken 54 bin 749 vaka belirlenmişti. Hasta sayısı 2 bin 203 olmuştu. Koronavirüsten 276 vatandaşımızı kaybederken teşhis koyulup iyileşen hastaların sayısı 35 bin 503'e yükselmişti.
6 NİSAN KORONA TABLOSU
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