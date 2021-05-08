Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve son gelişmeler...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 251 bin 194 olarak açıklarken, 20 bin 107 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 278 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 35 bin 529 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 662 bin 328 olarak açıklamıştı.









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