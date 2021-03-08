Son dakika haberi: 8 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 8 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1239 oldu, 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.









7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 129 bin 299 olarak açıklarken, 11 bin 187 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 65 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 785 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 623 bin 924 olarak açıklamıştı.















