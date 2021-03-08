Son dakika haberi: 8 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı. Tabloda, vaka sayısının artış gösterdiği görülürken, ağır hasta sayısı 1239 oldu, 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 8 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1239 oldu, 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.
7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 129 bin 299 olarak açıklarken, 11 bin 187 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 65 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 785 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 623 bin 924 olarak açıklamıştı.