Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼nden itibaren 14 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, AÄŸrÄ±, IÄŸdÄ±r ve Ardahan'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dik eÄŸimli yerler iÃ§in yÃ¼ksek oranda Ã§Ä±ÄŸ oluÅŸma riski bekleniyor.

AÃ§Ä±klamada, meteorolojik uyarÄ± doÄŸrultusunda yÃ¼ksek kesimlerin dik eÄŸime sahip ve yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ olan yerlerinde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunduÄŸundan oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± yetkililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

KAR VALÄ°LÄ°ÄžÄ° DE DUYURDU: SARI UYARI

Kars ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Meteorolojiden alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re, il iÃ§in "sarÄ±" uyarÄ± verildiÄŸi belirtildi.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã§Ä±ÄŸ riskinin olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"YÃ¼ksek kesimlerin dik eÄŸime sahip ve yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ olan yerlerinde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunduÄŸundan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir. OluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± yetkililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekmektedir."

RÄ°ZE DE LÄ°STEYE EKLENDÄ°

Rize'de Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi ve olumsuz hava koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.



Rize ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Meteorolojiden alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re, Rize iÃ§in sarÄ± uyarÄ± verildiÄŸi belirtildi.

Kentin yÃ¼ksek kesimlerinde, dik eÄŸime sahip ve yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ olan yerlerde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi 14 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edeceÄŸinden dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼ksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"AyrÄ±ca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle zorunlu olmadÄ±kÃ§a trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ±, gerekli durumlarda toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kÄ±ÅŸ lastiÄŸi bulunan araÃ§larla trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±, araÃ§larda zincir ve Ã§ekme halatÄ± bulundurulmasÄ± can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r."

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TRABZON VALÄ°LÄ°ÄžÄ°: Ã‡IÄž DÃœÅžME RÄ°SKÄ°Â

Trabzon ValiliÄŸi, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kentin yÃ¼ksek kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Valilikâ€™ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°limiz genelinde iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n muhtemel buzlanmaya neden olacaÄŸÄ±ndan; ayrÄ±ca yÃ¼ksek kesimlerde dik eÄŸime sahip alanlarda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme riski bulunduÄŸundan yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±, yÃ¼ksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna Ã¶nemle ve saygÄ±yla duyurulur."