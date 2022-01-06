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Son dakika haberi: 6 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Covid-19

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. Omicron varyantının etkisiyle tedbirlerin öneminin daha da arttığına vurgu yapan Bakan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 test yapılırken 68 bin 413 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 156 vatandaşımızın hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 25 bin 502 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." çağrısında bulundu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,89 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 134 milyon 863 bin 259a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 6 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

5 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 417 bin 787 olarak açıklarken, 66 bin 467 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 316 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 6 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Covid-19

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