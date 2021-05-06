Son dakika haberi... 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 6 Mayıs verilerine göre 253 bin test yapılırken 382 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 401 oldu. Koronavirüsten 304 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 37 bin 293 olarak açıklandı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

5 MAYIS KORONA TABLOSU



Türkiye Covid-19 hasta tablosunda dünkü verilere göre 229 bin test yapılırken 26 bin 476 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 356 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 35 bin 464'e yükselmişti.

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