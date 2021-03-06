Son dakika haberi: 6 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart günlük korona tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.





5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 214 olarak açıklarken, 11 bin 302 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 62 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 711 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 608 bin 848 olarak açıklamıştı.







