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Haber Giriş: 06.03.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 6 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 6 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı. Paylaşılan verilere göre, vaka sayısındaki yükselişin devam ettiği görülürken, ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart günlük korona tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Son dakika haberi: 6 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 214 olarak açıklarken, 11 bin 302 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 62 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 711 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 608 bin 848 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 6 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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