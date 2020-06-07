Son dakika haberi: 6 Haziran corona virüs tablosunda dikkat çeken detay! Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberi... Bakan Koca, 6 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu.



TOPLAM VAKALARIN %80'İ İYİLEŞTİ



Bakan koca Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.





BAKAN KOCA'DAN BALIKÇILARA 'SOSYAL MESAFE' TEPKİSİ: RAST GELMESİN

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Galata Köprüsü'nde çekilen balıkçıların fotoğrafını paylaştı. Balıkçılara sosyal mesafe eleştirisinde bulunan Koca, "Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin" dedi.



Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf hakkında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu, bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin" dedi.



BAKAN KOCA'DAN TEPKİ









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde göbek atarak eğlenen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesini ve maske takmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntü paylaşan Bakan Koca, "Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladıö Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM" dedi.







