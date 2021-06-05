Son dakika haberi: 5 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüste son durum

Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.



BAKANLIK AŞI OLANLARIN SAYISINI AÇIKLADI



Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.











4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 224 bin 681 olarak açıklarken, 6 bin 169 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 617 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 147 bin 610 olarak açıklamıştı.









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