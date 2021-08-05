Son dakika haberi: 5 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir uyarısı yaparak, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı









4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 262 bin 048 olarak açıklarken, 26 bin 822 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 6 bin 096 olarak açıklanmıştı.









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