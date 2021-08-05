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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 5 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 05.08.2021 - 19:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 5 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tablodaki aşılama oranında Afyonkarahisar turuncudan sarıya geçerken, Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir uyarısı yaparak, "Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir uyarısı yaparak, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 5 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 262 bin 048 olarak açıklarken, 26 bin 822 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 6 bin 096 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 5 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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