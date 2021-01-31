Son dakika haberi: 31 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi. 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugün 173 bin 210 test yapılırken vaka sayısı 7 bin 279 olarak açıklandı. Vaka sayısı son 3 gündür 7 binin üzerinde seyrediyor. Koronavirüsten 129 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 902 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 29.181.115, toplam vaka sayısı 2.457.118, toplam vefat sayısı 25.605, ağır hasta sayısı 1.751, toplam iyileşen sayısı 2.340.215 oldu.

KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Vaka sayısına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." dedi.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye koronavirüs hasta tablosu verilerine göre bugün 179 bin 419 test yapılırken 7 bin 489 vaka tespit edildi. Bakan Koca dünkü tabloda vaka sayısının 7 binin üzerine çıkmasından sonra "Tedirgin edici seviyede" diye uyarmıştı. Bugün açıklanan rakamlarda ise artışın devam ettiği görüldü. Öte yandan koronavirüsten 132 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 803 olarak belirtildi.