Son dakika haberi: 31 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.





30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 218 bin 957 olarak açıklarken, 6 bin 933 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 134 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 10 bin 763 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 105 bin 042 olarak açıklamıştı.









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