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Son dakika haberi: 30 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 30 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, vefat sayılarına dikkat çekerek, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 30 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 632 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA VEFAT SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat sayılarına dikkat çekerek, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 30 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum


29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 29 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 373 olarak açıklarken, 24 bin 409 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 209 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 846 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 30 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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