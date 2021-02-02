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Haber Giriş: 02.02.2021 - 19:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 3 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. 3 Şubat'taki Kovid-19 tablosunda test sayısıyla birlikte vaka sayılarında da dikkat çeken bir artış gözlendi.

Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugünkü tabloda test sayısı düne göre artarak 148 bin 192 oldu. 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı. Böylelikle vaka sayısı 3 Şubat'ta yeniden 8 binin üzerine çıkmış oldu. Öte yandan 117 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalanan 8 bin 314 kişi ise iyileşti.

Son dakika haberi: 3 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

2 Şubat'taki koronavirüs tablosu şöyleydi:

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısını 1592 açıklarken, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 karantinasının sona ermesiyle iyileştiğini bildirmişti. 140 bin 120 Kovid-19 testi yapılmış, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 120 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: 3 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


1 Şubat'taki koronavirüs tablosu şöyleydi:

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 141 bin 703 olarak açıklarken, 7 bin 719 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Böylelikle 31 Ocak'ta açıklanan 6 bin 512 vaka sayısı tekrardan 7 binlerin üzerine çıkmıştı. Koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı ise 8 bin 16 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 3 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlanacağı tarihi açıkladı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç hafta sonra toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili tarih veren Erdoğan, "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak" dedi.
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