Son dakika haberi: 3 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugünkü tabloda test sayısı düne göre artarak 148 bin 192 oldu. 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı. Böylelikle vaka sayısı 3 Şubat'ta yeniden 8 binin üzerine çıkmış oldu. Öte yandan 117 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalanan 8 bin 314 kişi ise iyileşti.

2 Şubat'taki koronavirüs tablosu şöyleydi:

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısını 1592 açıklarken, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 karantinasının sona ermesiyle iyileştiğini bildirmişti. 140 bin 120 Kovid-19 testi yapılmış, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 120 kişi ise hayatını kaybetmişti.







1 Şubat'taki koronavirüs tablosu şöyleydi:

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 141 bin 703 olarak açıklarken, 7 bin 719 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Böylelikle 31 Ocak'ta açıklanan 6 bin 512 vaka sayısı tekrardan 7 binlerin üzerine çıkmıştı. Koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı ise 8 bin 16 olarak açıklamıştı.





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