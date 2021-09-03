Son dakika haberi: 3 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 3 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİ ÇAĞRI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 gün sonra başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili çağrı yaparak, "PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.857 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" ifadelerini kullandı



ÜÇ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Aşılamada yüzde 75'i geçen Düzce, Çankırı ve Erzincan maviye dönerken, Bingöl, Bitlis ve Batman ise turuncudan sarıya döndü









2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 305 bin 047 olarak açıklarken, 23 bin 496 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 283 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 004 olarak açıklanmıştı.









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